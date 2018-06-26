«Краснодар-2» будет выступать в ФНЛ
Вторая команда «Краснодара» приняла предложение занять вакантное место в первенстве Футбольной национальной лиги в сезоне 2018/19
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Как сообщали Юга.ру, ФНЛ предложила «Краснодару-2» принять участие в турнире после того как «Анжи» решил не выступать в первом дивизионе и вернулся в премьер-лигу на место прекратившего существование «Амкара».
Руководство «быков» проанализировало предложение и приняло его. Клуб направил в ФНЛ официальное письмо, в котором сообщил о своем решении. Клуб заверил лигу, что располагает всеми финансовыми, кадровыми и инфраструктурными возможностями для участия второй команды в первенстве, говорится на сайте ФНЛ.
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В пресс-службе горожан рассказали, что команда ФНЛ будет состоять из воспитанников Академии «быков» 1999 и 2000 годов рождения, которые в прошлом сезоне стали победителями молодежного первенства России. Главным тренером станет Игорь Пикущак, под руководством которого молодежка выиграла турнир.
Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что «быки» будут проводить матчи на поле академии.
«Есть один нюанс — вместимость 1,6 тыс. зрителей, а для второй категории нужно 3 тыс мест. Этот вопрос будет обсуждаться на исполкоме. Резервной ареной "Краснодара-2" станет главный стадион клуба», — рассказал Ефремов «Спорт-Экспрессу».
Вопрос о включении «Краснодара-2» в число участников турнира ФНЛ сезона-2018/19 решат на ближайшем общем собрании лиги.
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