«Краснодар-2» будет выступать в ФНЛ

Вторая команда «Краснодара» приняла предложение занять вакантное место в первенстве Футбольной национальной лиги в сезоне 2018/19

Как сообщали Юга.ру, ФНЛ предложила «Краснодару-2» принять участие в турнире после того как «Анжи» решил не выступать в первом дивизионе и вернулся в премьер-лигу на место прекратившего существование «Амкара».

Руководство «быков» проанализировало предложение и приняло его. Клуб направил в ФНЛ официальное письмо, в котором сообщил о своем решении. Клуб заверил лигу, что располагает всеми финансовыми, кадровыми и инфраструктурными возможностями для участия второй команды в первенстве, говорится на сайте ФНЛ.