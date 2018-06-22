Клубы РФПЛ утвердили участие «Анжи» в следующем сезоне чемпионата России

Российская футбольная премьер-лига утвердила участие махачкалинского клуба «Анжи» в сезоне-2018/19 вместо «Амкара»

Как сообщали Юга.ру, прошлый сезон «Анжи» завершил на 14-м месте в чемпионате России. В стыковых матчах желто-зеленые проиграли красноярскому «Енисею» и вылетели в ФНЛ.

Соответствующее решение было единогласно принято 22 июня на общем собрании клубов РФПЛ, сообщается на сайте «Анжи».

В июне стало известно, что пермский «Амкар» не получил лицензию РФС на участие в премьер-лиге и прекратит существование из-за финансовых проблем. После этого руководство «Анжи» заявило о готовности вернуться в высший дивизион и подало необходимые документы в РФС.

По регламенту чемпионата России, при замене клуба в турнире преимущество получает команда-участница переходных матчей, которая заняла более высокое место в таблице.