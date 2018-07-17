В Краснодарском крае прогнозируют ливни с грозой

В Краснодарском крае 17 и 18 июля сохранится действие штормового предупреждения

В регионе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. На реке Кубань, юго-восточной территории края, реках Республики Адыгея и Черноморском побережье от Геленджика до Магри возможны резкие подъемы уровней воды. Над Черным морем на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 101 (единый номер пожарных и спасателей) либо 8 (861) 268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).