Жителей Сочи предупредили о смерчах в море

Над акваторией Черного моря в районе Сочи сохранится опасность образования смерчей в течение дня 17 июля

Смерчи могут формироваться на участке Магри — Веселое.

Жителей и гостей курорта призвали соблюдать необходимые меры предосторожности и воздержаться от отдыха у воды, передает пресс-служба администрации Сочи.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.

Напомним, в августе 2017 года над Черным морем в районе Сочи наблюдали серии смерчей, которые не помешали движению воздушных судов. В соцсетях появились фотографии и видеозаписи с бортов самолетов, которые летели неподалеку.

Как сообщали Юга.ру, накануне в Сочи спрогнозировали непогоду: на курорте ожидается ливень и сильный ветер.