Сборная Уругвая выбила Португалию из чемпионата мира по футболу

Сборные Уругвая и Португалии 30 июня в Сочи провели матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Игра состоялась на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:1 в пользу Уругвая.

Первый гол на 7-й минуте забил нападающий уругвайцев Эдинсон Кавани. На 55-й минуте Пепе сравнял счет. На 62-й минуте Кавани оформил дубль.

За поединком с трибун «Фишта» наблюдали 44 тыс. 287 болельщиков. Всего на курорт приехали около 25 тыс. иностранцев, которые смотрели игру как на стадионе, так и в фан-зоне, передает «Р-Спорт».

По итогам матча Португалия выбывает из борьбы за чемпионство, а уругвайцы выходят в 1/4 финала турнира, где 6 июля в Нижнем Новгороде встретятся со сборной Франции, которая ранее обыграла Аргентину.