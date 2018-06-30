Сборная Уругвая выбила Португалию из чемпионата мира по футболу

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Сборные Уругвая и Португалии 30 июня в Сочи провели матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Игра состоялась на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:1 в пользу Уругвая.

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Первый гол на 7-й минуте забил нападающий уругвайцев Эдинсон Кавани. На 55-й минуте Пепе сравнял счет. На 62-й минуте Кавани оформил дубль.

За поединком с трибун «Фишта» наблюдали 44 тыс. 287 болельщиков. Всего на курорт приехали около 25 тыс. иностранцев, которые смотрели игру как на стадионе, так и в фан-зоне, передает «Р-Спорт».

По итогам матча Португалия выбывает из борьбы за чемпионство, а уругвайцы выходят в 1/4 финала турнира, где 6 июля в Нижнем Новгороде встретятся со сборной Франции, которая ранее обыграла Аргентину.

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Как сообщали Юга.ру, накануне сочинский оракул выдра Гарри, который прежде давал точные прогнозы на матчи сборной России, предсказал победу Уругвая.

Сочи Стадион «Фишт» Футбол ЧМ-2018

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