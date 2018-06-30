Сборная Уругвая выбила Португалию из чемпионата мира по футболу
Сборные Уругвая и Португалии 30 июня в Сочи провели матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Игра состоялась на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:1 в пользу Уругвая.
Читайте также:
Первый гол на 7-й минуте забил нападающий уругвайцев Эдинсон Кавани. На 55-й минуте Пепе сравнял счет. На 62-й минуте Кавани оформил дубль.
За поединком с трибун «Фишта» наблюдали 44 тыс. 287 болельщиков. Всего на курорт приехали около 25 тыс. иностранцев, которые смотрели игру как на стадионе, так и в фан-зоне, передает «Р-Спорт».
По итогам матча Португалия выбывает из борьбы за чемпионство, а уругвайцы выходят в 1/4 финала турнира, где 6 июля в Нижнем Новгороде встретятся со сборной Франции, которая ранее обыграла Аргентину.
Как сообщали Юга.ру, накануне сочинский оракул выдра Гарри, который прежде давал точные прогнозы на матчи сборной России, предсказал победу Уругвая.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.