Сочинская выдра Гарри предсказал сборной России поражение от Испании в матче ЧМ. Раньше оракул не ошибался

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Обитатель морского зоопарка в Новой Мацесте, которого выбрали оракулом чемпионата мира по футболу, 30 июня сделал предсказание на матч 1/8 финала турнира Испания — Россия

Выдре предложили два мячика, обозначающие страны — участницы мундиаля, и Гарри выбрал победителем Испанию. Видео с прогнозом опубликовано в инстаграме зоопарка.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, поединок между россиянами и испанцами состоится 31 июня в 17:00 на московском стадионе «Лужники».

Напомним, ранее Гарри верно предсказал исход матчей сборной России с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Накануне иностранные журналисты попросили оракула сделать прогноз на матч 1/8 финала мирового первенства между Португалией и Уругвем, который стартует 30 июня в 21:00 на арене сочинского «Фишта». Гарри выбрал победителем сборную Португалии.

Животные Сборная России Сочи Футбол ЧМ-2018

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Сочинская выдра Гарри предсказал сборной России поражение от Испании в матче ЧМ. Раньше оракул не ошибался
Багаж сборной Уругвая потерялся по пути в Сочи на матч ЧМ
В Анапе закрыли детский лагерь из-за загрязнения питьевой воды
В горах Приэльбрусья ищут упавшего в реку туриста
Путин утвердил план по борьбе с коррупцией дол 2020 года 
В Сочи в ДТП с автобусом погибли иностранец и водитель такси

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале