Сочинская выдра Гарри предсказал сборной России поражение от Испании в матче ЧМ. Раньше оракул не ошибался

Обитатель морского зоопарка в Новой Мацесте, которого выбрали оракулом чемпионата мира по футболу, 30 июня сделал предсказание на матч 1/8 финала турнира Испания — Россия

Выдре предложили два мячика, обозначающие страны — участницы мундиаля, и Гарри выбрал победителем Испанию. Видео с прогнозом опубликовано в инстаграме зоопарка.