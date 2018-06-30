Сочинская выдра Гарри предсказал сборной России поражение от Испании в матче ЧМ. Раньше оракул не ошибался
Обитатель морского зоопарка в Новой Мацесте, которого выбрали оракулом чемпионата мира по футболу, 30 июня сделал предсказание на матч 1/8 финала турнира Испания — Россия
Выдре предложили два мячика, обозначающие страны — участницы мундиаля, и Гарри выбрал победителем Испанию. Видео с прогнозом опубликовано в инстаграме зоопарка.
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Как сообщали Юга.ру, поединок между россиянами и испанцами состоится 31 июня в 17:00 на московском стадионе «Лужники».
Напомним, ранее Гарри верно предсказал исход матчей сборной России с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
Накануне иностранные журналисты попросили оракула сделать прогноз на матч 1/8 финала мирового первенства между Португалией и Уругвем, который стартует 30 июня в 21:00 на арене сочинского «Фишта». Гарри выбрал победителем сборную Португалии.
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