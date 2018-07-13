В Сочи пройдет «Пятнистый фестиваль», посвященный леопардам

В Сочи 15 июля состоится праздник, приуроченный к годовщине выпуска в дикую природу первых леопардов, выращенных в Центре восстановления леопарда на Кавказе

Фестиваль проведут на площади у башни на горе Ахун.

Сотрудники Сочинского национального парка познакомят зрителей с основными этапами программы, поведенческими особенностями животных, расскажут и о среде их обитания. Фестиваль будет состоять из двух блоков — спортивного и творческого: с 14:00 до 17:00 в режиме нон-стоп «познавательные странички» будут чередоваться с конкурсами, викторинами, подвижными играми.

Также запланированы мастер-классы, во время которых участники смогут сделать своими руками маски леопарда, браслеты и значки.

«Гости унесут с собой в качестве памятного сувенира собственноручно изготовленный покетмод — маленькую бумажную книжку с познавательной и развлекательной информацией о леопарде. Помимо этого, все желающие смогут принять участие в розыгрыше призов», — сообщали в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Как сообщали Юга.ру, в июле 2016 года в Кавказский биосферный заповедник выпустили трех переднеазиатских леопардов — самцов Ахуна и Килли и самку Викторию, выращенных в сочинском Центре восстановления популяции леопардов.