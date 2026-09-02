В Краснодаре задержали бывшего замначальника полиции краевого МВД

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Бывший руководитель полиции Краснодарского края стал фигурантом уголовного дела

2 сентября «Известия» сообщили, что оперативники задержали бывшего заместителя начальника полиции Главного управления МВД по Краснодарскому краю Алексея Чебуракова. По информации собеседника издания, перед поимкой у него прошли обыски.

Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, связанного с организацией масштабного производства контрафактных табачных изделий. Подробности пока не раскрываются.

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Алексей Чебураков начал службу в правоохранительных органах в 1993 году. В 2015-м он возглавил Управление Федеральной миграционной службы по Краснодарскому краю. После реорганизации ФМС и передачи ее полномочий МВД Чебураков продолжил работу уже в структуре регионального главка — руководил управлением по вопросам миграции, а позднее занял должность заместителя начальника полиции Кубани.

Как писали Юга.ру, в конце августа экс-главу «Комитета по лесу» Кубани арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями.

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