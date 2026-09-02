В Краснодаре задержали бывшего замначальника полиции краевого МВД

2 сентября «Известия» сообщили, что оперативники задержали бывшего заместителя начальника полиции Главного управления МВД по Краснодарскому краю Алексея Чебуракова. По информации собеседника издания, перед поимкой у него прошли обыски.

Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, связанного с организацией масштабного производства контрафактных табачных изделий. Подробности пока не раскрываются.