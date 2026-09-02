В Краснодаре 2 сентября работают 79 заправок. Публикуем адреса

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Стало известно, на каких заправках Краснодара есть топливо 2 сентября

2 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 79 заправок. Отметим, что днем ранее было открыто такое же количество АЗС. 

Горючее есть в наличии: 

  • бензин АИ-92 — на 33 АЗС;
  • бензин АИ-95 — на 39 АЗС;
  • бензин АИ-100 — на 4 АЗС;
  • дизельное топливо (ДТ) — на 73 АЗС.

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Заправить можно по адресам:

  • «Роснефть»: трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Дзержинского, возле станицы Елизаветинской, Ростовское шоссе, Кубанская Набережная, Крупской;
  • «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров;
  • «Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе;
  • «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская;
  • Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская;
  • «Татнефть» на Ростовском шоссе;
  • VP возле поселка Индустриального;
  • «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе;
  • Teboil: Московская, Российская, Красных Партизан, Новороссийская;
  • «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная;
  • Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
  • «КТК» на Александра Покрышкина;
  • «Ирбис» на Степана Разина;
  • PNB: Шевченко, Монтажников; 
  • «ЮНК» на Российской;
  • «Партнер» на Уральской;
  • «ОПТИ» на Красных Партизан;
  • Petrol на 70-летия Октября;
  • «Юпитер-К» на Первомайской.

В течение дня ситуация может измениться. Помимо этого, на некоторых АЗС запрещен отпуск топлива в канистры — заправить можно только автомобиль. 

Еще 27 станций временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.

Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что в России хотят снизить требования к авиакеросину для увеличения его производства.

Автомобили Город Краснодар Нефть Топливо Транспорт

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