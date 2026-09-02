В Краснодаре 2 сентября работают 79 заправок. Публикуем адреса

Стало известно, на каких заправках Краснодара есть топливо 2 сентября

Горючее есть в наличии:

2 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил , что в городе работают 79 заправок. Отметим, что днем ранее было открыто такое же количество АЗС.

Заправить можно по адресам:

«Роснефть»: трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Дзержинского, возле станицы Елизаветинской, Ростовское шоссе, Кубанская Набережная, Крупской;

«Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров;

«Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе;

«Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская;

Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская;

«Татнефть» на Ростовском шоссе;

VP возле поселка Индустриального;

«СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе;

Teboil: Московская, Российская, Красных Партизан, Новороссийская;

«Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная;

Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;

«КТК» на Александра Покрышкина;

«Ирбис» на Степана Разина;

PNB: Шевченко, Монтажников;

«ЮНК» на Российской;

«Партнер» на Уральской;

«ОПТИ» на Красных Партизан;

Petrol на 70-летия Октября;

«Юпитер-К» на Первомайской.

В течение дня ситуация может измениться. Помимо этого, на некоторых АЗС запрещен отпуск топлива в канистры — заправить можно только автомобиль.

Еще 27 станций временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.