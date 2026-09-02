В Краснодаре 2 сентября работают 79 заправок. Публикуем адреса
Стало известно, на каких заправках Краснодара есть топливо 2 сентября
2 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 79 заправок. Отметим, что днем ранее было открыто такое же количество АЗС.
Горючее есть в наличии:
- бензин АИ-92 — на 33 АЗС;
- бензин АИ-95 — на 39 АЗС;
- бензин АИ-100 — на 4 АЗС;
- дизельное топливо (ДТ) — на 73 АЗС.
Заправить можно по адресам:
- «Роснефть»: трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Дзержинского, возле станицы Елизаветинской, Ростовское шоссе, Кубанская Набережная, Крупской;
- «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров;
- «Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе;
- «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская;
- Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская;
- «Татнефть» на Ростовском шоссе;
- VP возле поселка Индустриального;
- «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе;
- Teboil: Московская, Российская, Красных Партизан, Новороссийская;
- «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная;
- Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
- «КТК» на Александра Покрышкина;
- «Ирбис» на Степана Разина;
- PNB: Шевченко, Монтажников;
- «ЮНК» на Российской;
- «Партнер» на Уральской;
- «ОПТИ» на Красных Партизан;
- Petrol на 70-летия Октября;
- «Юпитер-К» на Первомайской.
В течение дня ситуация может измениться. Помимо этого, на некоторых АЗС запрещен отпуск топлива в канистры — заправить можно только автомобиль.
Еще 27 станций временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.
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