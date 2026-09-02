Корейский обогнал китайский: Краснодар вошел в топ-3 городов по числу языковых школ

Краснодар вошел в тройку городов-миллионников с наибольшим числом языковых школ. После английского чаще всего предлагают учить корейский

1 сентября пресс-служба 2ГИС сообщила, что за три года (с августа 2023 по август 2026 года) число языковых школ в крупнейших городах РФ выросло в среднем на 2,3%. Краснодар занял первое место по динамике — количество образовательных площадок в городе увеличилось на 12,6%. В Ростове-на-Дону прирост составил 11,8%, в Волгограде — 10,1%. В то же время в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже рынок, наоборот, просел на 4–5%.

По данным экспертов, по общему числу школ столица Кубани вошла в тройку лидеров по стране, уступив только Москве (1620) и Санкт-Петербургу (758). В Краснодаре работает 588 языковых школ и курсов.