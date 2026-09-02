Корейский обогнал китайский: Краснодар вошел в топ-3 городов по числу языковых школ
Краснодар вошел в тройку городов-миллионников с наибольшим числом языковых школ. После английского чаще всего предлагают учить корейский
1 сентября пресс-служба 2ГИС сообщила, что за три года (с августа 2023 по август 2026 года) число языковых школ в крупнейших городах РФ выросло в среднем на 2,3%. Краснодар занял первое место по динамике — количество образовательных площадок в городе увеличилось на 12,6%. В Ростове-на-Дону прирост составил 11,8%, в Волгограде — 10,1%. В то же время в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже рынок, наоборот, просел на 4–5%.
По данным экспертов, по общему числу школ столица Кубани вошла в тройку лидеров по стране, уступив только Москве (1620) и Санкт-Петербургу (758). В Краснодаре работает 588 языковых школ и курсов.
Власти Краснодара признали нехватку учителей начальных классов:
В среднем по России английский доступен в 78,9% школ, китайский — в 28,1%, а немецкий — в 18,8%. Замыкают топ-5 французский (16,1%) и испанский (14,4%).
В Краснодаре английский преподают в 524 центрах. Однако вторую строчку занял корейский язык (108 школ), а китайский — третью (102 школы). В Ростове-на-Дону в тройку лидеров вместо немецкого вошел испанский.
Средняя стоимость часа группового урока по трем языкам (английскому, китайскому и немецкому) в городах-миллионниках составляет 900 рублей.
Как писали Юга.ру, четыре школы Краснодарского края вошли в топ-300 лучших по числу выпускников, поступивших в вузы на бюджет.