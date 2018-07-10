В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене роуминга в России

Депутаты Госдумы на заседании 10 июля обсудят законопроект, который предусматривает ликвидацию внутрисетевого и национального роуминга

Цель законопроекта — отменить дифференцированные тарифы по оплате услуг связи в зависимости от места нахождения абонентов в том или ином субъекте РФ. С этой инициативой депутаты Госдумы выступили еще в июне 2017 года.

По словам авторов проекта, отмена национального роуминга будет способствовать развитию рынка связи и повысит уровень прозрачности в информационной сфере. Также эти меры помогут сделать тарифы понятными для абонентов.

Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи ранее предложил депутатам принять законопроект в первом чтении, пишет РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, в июне 2017 года Федеральная антимонопольная служба начала готовить документы для изъятия из законодательства понятия внутрироссийского роуминга. В июле 2017-го ФАС объявила, что роуминг между российскими регионами должен быть отменен в течение двух недель. В «МегаФоне» назвали требование невыполнимым.

Позже ФАС возбудила дело в отношении сотовых операторов «Вымпелком», «МегаФон», МТС и Tele2 из-за отказа ликвидировать национальный роуминг. После этого операторам дали четыре месяца на отмену роуминга. В МТС 28 февраля начали поэтапную отмену внутрисетевого роуминга.