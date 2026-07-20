В Новороссийске отменили электронную запись на АЗС. Почему?

В Новороссийске больше не работает сервис электронной записи на заправки. Власти объяснили, с чем это связано

20 июля пресс-служба администрации Новороссийска сообщила, что в городе прекращена выдача талонов на заправку автомобилей. Электронная запись на АЗС больше не работает — ни по телефону горячей линии, ни через чат-бот в мессенджере Max.

Напомним, 5 июля власти Новороссийска сообщили, что в городе может появиться система электронной очереди на АЗС, чтобы сократить очереди и упорядочить процесс отпуска топлива.



13 июля онлайн-запись дала сбой практически сразу после запуска. В первые секунды работы чат-бота поступило более 20 тыс. запросов, поэтому сервис временно приостановили.