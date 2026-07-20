В Новороссийске отменили электронную запись на АЗС. Почему?
В Новороссийске больше не работает сервис электронной записи на заправки. Власти объяснили, с чем это связано
20 июля пресс-служба администрации Новороссийска сообщила, что в городе прекращена выдача талонов на заправку автомобилей. Электронная запись на АЗС больше не работает — ни по телефону горячей линии, ни через чат-бот в мессенджере Max.
Напомним, 5 июля власти Новороссийска сообщили, что в городе может появиться система электронной очереди на АЗС, чтобы сократить очереди и упорядочить процесс отпуска топлива.
13 июля онлайн-запись дала сбой практически сразу после запуска. В первые секунды работы чат-бота поступило более 20 тыс. запросов, поэтому сервис временно приостановили.
В пресс-службе пояснили, что выдачу талонов прекратили, поскольку объем поставок топлива увеличился, а очереди на АЗС сократились. При этом водители, которые уже получили талон, смогут воспользоваться им в указанное время.
Как писали Юга.ру, 14 июля краснодарская ФАС выдала предупреждения шести сетям АЗС из-за завышения цен на топливо.
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