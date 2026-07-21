В Витязево набирают волонтеров для дежурства на автозаправке

Администрация Витязево объявила набор добровольцев для круглосуточного дежурства на АЗС. Волонтеров просят подменять казаков

21 июля администрация Витязевского сельского округа объявила набор добровольцев для круглосуточного дежурства на АЗС «Роснефть», расположенной в переулке Заправочном. Как пояснили чиновники, требуется подмена для казаков, которые постоянно находятся на объекте.

Для дежурства приглашают мужчин и всех неравнодушных жителей, готовых помочь в охране общественного порядка. Организационные вопросы можно уточнить непосредственно в администрации.