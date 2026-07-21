В Витязево набирают волонтеров для дежурства на автозаправке

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Администрация Витязево объявила набор добровольцев для круглосуточного дежурства на АЗС. Волонтеров просят подменять казаков

21 июля администрация Витязевского сельского округа объявила набор добровольцев для круглосуточного дежурства на АЗС «Роснефть», расположенной в переулке Заправочном. Как пояснили чиновники, требуется подмена для казаков, которые постоянно находятся на объекте.

Для дежурства приглашают мужчин и всех неравнодушных жителей, готовых помочь в охране общественного порядка. Организационные вопросы можно уточнить непосредственно в администрации.

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Напомним, в условиях сложной топливной ситуации в регионе на многих АЗС Краснодарского края дежурят казаки, полицейкие, волонтеры и участники СВО. Их задача — регулировать очереди, предотвращать конфликты и пресекать попытки перепродажи топлива.

Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону могут ввести заправку по четным и нечетным дням и изменить правила работы АЗС.

Автомобили Анапа Волонтеры Казачество Топливо

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