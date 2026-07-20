Поймали наркокурьера и отпустили за 5 млн рублей: в Краснодаре осудили бывших полицейских

В Краснодаре бывших полицейских приговорили к 10,5 и более чем 8 годам колонии. Они задержали наркокурьера, но вместо возбуждения уголовного дела потребовали у него 5 млн рублей

20 июля объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что в Краснодаре суд приговорил двух бывших полицейских к тюремным срокам. Александра Горского и Камрана Набиева признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В январе 2025 года полицейские получили информацию, что житель Краснодара везет наркотики в Геленджик, чтобы их там продать. Они задержали мужчину, досмотрели его машину и нашли запрещенные вещества. Но вместо того чтобы составить протокол и отправить дело в суд, правоохранители предложили сделку: они молчат о наркотиках, а дилер платит им 5 млн рублей.