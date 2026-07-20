Поймали наркокурьера и отпустили за 5 млн рублей: в Краснодаре осудили бывших полицейских
В Краснодаре бывших полицейских приговорили к 10,5 и более чем 8 годам колонии. Они задержали наркокурьера, но вместо возбуждения уголовного дела потребовали у него 5 млн рублей
20 июля объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что в Краснодаре суд приговорил двух бывших полицейских к тюремным срокам. Александра Горского и Камрана Набиева признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
В январе 2025 года полицейские получили информацию, что житель Краснодара везет наркотики в Геленджик, чтобы их там продать. Они задержали мужчину, досмотрели его машину и нашли запрещенные вещества. Но вместо того чтобы составить протокол и отправить дело в суд, правоохранители предложили сделку: они молчат о наркотиках, а дилер платит им 5 млн рублей.
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Водитель согласился. Сначала он передал полицейским 2 млн рублей наличными. Остальную часть суммы решили закрыть машиной — задержанный отдал им свой Audi Q5 стоимостью не меньше 3 млн рублей.
Суд признал обоих виновными и назначил Александру Горскому 10,5 года колонии строгого режима, Набиеву — чуть больше 8 лет. Обоих лишили званий, запретили работать в правоохранительных органах и оштрафовали на 2 млн рублей каждого. Все полученное имущество суд обратил в доход государства.
Как писали Юга.ру, в апреле сотрудников МВД Краснодара обвинили в незаконном обороте наркотиков, получении взятки и злоупотреблении полномочиями.