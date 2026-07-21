Таганрогский залив оказался загрязненнее Суэцкого канала и Персидского залива — исследование РАН

Ростовская область, Вся Россия

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  • Азовское море. Панорама Яндекс Карты © Скриншот с сайта Яндекс Карты,yandex.ru/maps/geo/yeysk/53160363/
    Азовское море. Панорама Яндекс Карты © Скриншот с сайта Яндекс Карты,yandex.ru/maps/geo/yeysk/53160363/

Экологи заявили о неблагополучной обстановке в Азовском море из-за нефти

20 июля портал donnews.ru со ссылкой на исследование ученых Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН и ЮНЦ РАН сообщил, что ученые оценили экологическую обстановку в Азовском море как неблагополучную. Причиной стало загрязнение нефтепродуктами акватории у берегов Ростовской области.

Специалисты отобрали пробы воды в различных точках Азовского моря. Экспертиза показала, что концентрация углеводородов составляет 0,088–0,270 мг/л. Это превышает предельно допустимые нормы в 1,8–5,4 раза. По данным исследования, текущие показатели загрязнения оказались вдвое выше результатов аналогичных измерений 2016 года.

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Как выяснили ученые, уровень содержания углеводородов в Таганрогском заливе оказался высок даже по мировым меркам:

  • Таганрогский залив: 0,088–0,270 мг/л;
  • Аденский залив (Йемен): до 0,019 мг/л;
  • Персидский и Оманский заливы (ОАЭ): до 0,013 мг/л;
  • Суэцкий канал (Египет): не более 0,009 мг/л.

Ученые отметили, что новых следов разлива нефти в отобранных пробах нет. По словам специалистов, в акватории уже запущены процессы самоочищения. Микроорганизмы используют нефтяные н-алканы в качестве источника энергии. В конечном итоге продукты распадаются до безопасных углекислого газа и воды.

Напомним, что 12 июля нефтепродукты из Азовского моря выбросило на берег в Таганроге, в районе Богудония. За несколько дней до этого беспилотники атаковали морской порт города, после чего спутники зафиксировали в заливе трехкилометровое нефтяное пятно.

Как писали Юга.ру, 89 пляжей Анапы получили разрешения на открытие после разлива мазута. Еще 12 проверяют.

Азовское море Водоемы Нефть Разлив нефти Экология

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