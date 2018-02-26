МТС начнет отменять внутрисетевой роуминг

С 28 февраля МТС введет на нескольких тарифных планах новые цены на звонки, СМС и интернет за пределами домашнего региона

Новые условия позволят абонентам МТС от двух до десяти раз сократить расходы на связь в поездках по России.

«Новая схема тарификации направлена на то, чтобы абонент, находясь в сети МТС за пределами домашнего региона, чувствовал себя как дома — без каких-либо дополнительных условий, без подключения опций и без каких-либо доплат», — сообщили в пресс-службе компании.

На первом этапе изменения начнут действовать для клиентов самых популярных тарифных планов. До середины года МТС проведет еще несколько этапов по снижению цен в поездках. К июлю планируется завершить перевод всех тарифов. Пользователи получат СМС-уведомления с информацией об изменениях.

С 28 февраля пользователям тарифов «Smart», «Smart Безлимитище» и «Мой Безлимитище» в поездках по стране в сети МТС можно будет пользоваться интернетом, минутами и СМС из включенных пакетов без дополнительных платежей. Минуты из пакетов также будут расходоваться при исходящих звонках на все номера региона пребывания и на номера МТС всей России. После того как пакет будет исчерпан, звонки внутри сети останутся бесплатными. СМС будут расходоваться из пакета на номера региона пребывания.

С 14 марта на тарифах линейки «Супер МТС» или «Мой друг» в поездках по стране внутри сети все входящие звонки с номеров региона пребывания станут бесплатными в отличие от прежних 10,9 рубля за минуту, а стоимость исходящих вызовов на местные номера приравняют к домашним тарифам вместо прежних 14 рублей за минуту. Любая интернет-опция линейки «БИТ» или «МиниБИТ» будет действовать и в поездках по России. Все входящие вызовы из региона пребывания будут бесплатными, остальные входящие обойдутся в 5,5 рубля за минуту, столько же будут стоить исходящие междугородние вызовы в другие регионы.

С указанных дат МТС перестанет взимать плату за ряд старых опций, а связь будет оплачиваться по базовым тарифам для поездок. Эти изменения сделаны для того, чтобы абоненты сами могли решить, нужно ли им подключать дополнительные опции в новых условиях, и выбрали более подходящий вариант тарификации.

При этом сохранится ряд услуг для дополнительной оптимизации расходов в поездках по стране, благодаря которым можно будет экономить тем, кто много звонит и часто принимает вызовы из других регионов.