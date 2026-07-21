В Сочи обломки БПЛА рухнули на территорию храма, пострадал ребенок
Семилетнюю девочку госпитализировали после падения обломков БПЛА в Сочи
21 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в центральном районе Сочи зафиксировали падение обломков БПЛА. Фрагменты дрона рухнули на территорию храма.
Пострадала семилетняя девочка — ребенка госпитализировали. По предварительным данным, угрозы ее жизни нет.
О других подробностях происшествия не сообщается. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
Позже мэр Сочи Андрей Прошунин уточнил, что пострадавшая девочка получила легкое ранение — задело по касательной ногу. Также градоначальник заявил, что в Хостинском районе курорта осколки беспилотника повредили припаркованную машину. Людей в ней не было.
Напомним, 20 июля в Сочи из-за падения обломков БПЛА загорелся частный дом.
Как писали Юга.ру, 20 июля в Ейске обломки БПЛА повредили семь домов, пострадала женщина.