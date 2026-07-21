В Краснодаре стало больше работающих АЗС. На каких заправках есть бензин?
В Краснодаре топливо отпускают на 66 АЗС
21 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что в городе работают 66 заправок — на шесть больше, чем днем ранее. Еще 37 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 закрыты на ремонт.
Где есть топливо:
- АИ-92 — на 46 заправках;
- АИ-95 — на 41 заправке;
- АИ-100 — на 12 заправках;
- дизельное топливо (ДТ) — на 56 заправках.
Адреса работающих АЗС:
- «Роснефть» — Селезнева, Московская, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная.
- «Лукойл» — Тургенева, Захарова, проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ставропольская, Коммунаров.
- «Газпром» — Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе.
- «Газпромнефть» — Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин (по направлению от хутора Ленина в Краснодар), трасса Краснодар — Кропоткин (в районе хутора Ленина), Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Восточно-Кругликовская, Западный обход, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская.
- Rusoil — Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская.
- «Татнефть» — Ростовское шоссе.
- «СитиОйл» — Мачуги.
- Teboil — Новороссийская.
- Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан.
- «Ирбис» — Степана Разина.
- PNB: Монтажников, Шевченко.
- «ОПТИ» — Красных Партизан.
- «ЮНК» — Российская.
- «Партнер» — Уральская.
- Petrol — 70-летия Октября.
В МЦУ отметили, что в течение дня список работающих АЗС и наличие топлива могут измениться.
Как писали Юга.ру, 20 июля в Новороссийске отменили электронную запись на АЗС.