В Краснодаре стало больше работающих АЗС. На каких заправках есть бензин?

Краснодарский край

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  • © Фото prostooleh, freepik.com
    © Фото prostooleh, freepik.com

В Краснодаре топливо отпускают на 66 АЗС

21 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что в городе работают 66 заправок — на шесть больше, чем днем ранее. Еще 37 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 закрыты на ремонт.

Где есть топливо:

  • АИ-92 — на 46 заправках;
  • АИ-95 — на 41 заправке;
  • АИ-100 — на 12 заправках;
  • дизельное топливо (ДТ) — на 56 заправках.

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Адреса работающих АЗС:

  • «Роснефть» — Селезнева, Московская, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная.
  • «Лукойл» — Тургенева, Захарова, проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ставропольская, Коммунаров.
  • «Газпром» — Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе.
  • «Газпромнефть» — Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин (по направлению от хутора Ленина в Краснодар), трасса Краснодар — Кропоткин (в районе хутора Ленина), Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Восточно-Кругликовская, Западный обход, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская.
  • Rusoil — Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская.
  • «Татнефть» — Ростовское шоссе.
  • «СитиОйл» — Мачуги.
  • Teboil — Новороссийская.
  • Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан.
  • «Ирбис» — Степана Разина.
  • PNB: Монтажников, Шевченко.
  • «ОПТИ» — Красных Партизан.
  • «ЮНК» — Российская.
  • «Партнер» — Уральская.
  • Petrol — 70-летия Октября.

В МЦУ отметили, что в течение дня список работающих АЗС и наличие топлива могут измениться.

Как писали Юга.ру, 20 июля в Новороссийске отменили электронную запись на АЗС. 

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