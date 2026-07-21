В Краснодаре стало больше работающих АЗС. На каких заправках есть бензин?

21 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что в городе работают 66 заправок — на шесть больше, чем днем ранее. Еще 37 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 закрыты на ремонт.

Где есть топливо: