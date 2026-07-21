Сочинский бренд косметики потерял 11 млн рублей из-за ударов дронов по складам Wildberries
«Краснополянская косметика» подсчитывает убытки после беспилотной атаки по складам Wildberries
18 июля основательница компании «Краснополянская косметика» Кристина Судеревская сообщила, что сочинский бренд понес серьезные потери после ударов беспилотников по складам Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Уничтожено товаров на 11 млн рублей.
По словам Судеревской, продукция хранилась на обоих объектах, попавших под атаку. Она уточнила, что производство партии велось за счет льготного кредита. Теперь деньги заморожены, а обязательства перед банком и сотрудниками остались.
«Сейчас мы думаем, как работать дальше, что будет со складами и с нашими товарами дальше. Это замороженные деньги, которые должны были к нам вернуться. Мы должны были платить зарплату, покупать ингредиенты для товара, платить налоги», — пояснила Судеревская.
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Основательница компании добавила, что инцидент произошел в дни празднования 19-летия бренда. По ее словам, предприятие продолжает работать, несмотря на потери.
19 июля Сбербанк объявил о реструктуризации кредитов для предпринимателей, потерявших товар на складах в Котовске и Электростали, а также запустил для пострадавших селлеров бесплатные консультации.
В свою очередь Wildberries ввел скидки на хранение для продавцов на 45 дней и стопроцентную скидку на транзитные поставки в региональные склады.
Напомним, БПЛА атаковали логистические комплексы ночью 18 июля. В Котовске погибли семь работников ночной смены, ранения получили 25 человек. В Электростали атака привела к гибели одного человека и ранениям 50-ти. По оценкам экспертов, ущерб от атак по складам превышает 20 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, 20 июля в Сочи из-за падения обломков БПЛА загорелся частный дом.