Сочинский бренд косметики потерял 11 млн рублей из-за ударов дронов по складам Wildberries

18 июля основательница компании «Краснополянская косметика» Кристина Судеревская сообщила, что сочинский бренд понес серьезные потери после ударов беспилотников по складам Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Уничтожено товаров на 11 млн рублей.

По словам Судеревской, продукция хранилась на обоих объектах, попавших под атаку. Она уточнила, что производство партии велось за счет льготного кредита. Теперь деньги заморожены, а обязательства перед банком и сотрудниками остались.

«Сейчас мы думаем, как работать дальше, что будет со складами и с нашими товарами дальше. Это замороженные деньги, которые должны были к нам вернуться. Мы должны были платить зарплату, покупать ингредиенты для товара, платить налоги», — пояснила Судеревская.