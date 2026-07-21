В Краснодарском крае массово срываются госконтракты на бензин

20 июля журналист Андрей Кошик сообщил, что в Краснодарском крае муниципальные и госучреждения столкнулись с проблемой при закупках топлива. С начала июля в регионе отменили около 50 контрактов на приобретение бензина и дизеля.

В большинстве случаев это случилось по вине поставщиков, которые отказались участвовать в торгах. В остальных — заказчики сами сняли тендеры.

По данным Кошика, речь идет о контрактах на приобретение транспортных карт АЗС. Суммы тендеров варьировались от 43 тыс. до 14 млн рублей.