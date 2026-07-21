В Краснодарском крае массово срываются госконтракты на бензин
На Кубани поставщики топлива отказываются от госконтрактов из-за нестабильных цен
20 июля журналист Андрей Кошик сообщил, что в Краснодарском крае муниципальные и госучреждения столкнулись с проблемой при закупках топлива. С начала июля в регионе отменили около 50 контрактов на приобретение бензина и дизеля.
В большинстве случаев это случилось по вине поставщиков, которые отказались участвовать в торгах. В остальных — заказчики сами сняли тендеры.
По данным Кошика, речь идет о контрактах на приобретение транспортных карт АЗС. Суммы тендеров варьировались от 43 тыс. до 14 млн рублей.
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Без топлива остались детская больница Армавира, противотуберкулезный диспансер, станция переливания крови, центр охраны материнства, администрации Щербиновского, Белореченского, Новопокровского и Тихорецкого районов, администрации Анапы и Новороссийска, Центрального округа Краснодара, Гулькевичский реабилитационный центр и служба спасения Армавира.
Журналист считает, что причина в том, что поставщики не готовы брать на себя ценовые риски.
«Поставщики не выходят на такие закупки, потому что не знают, сколько будет стоить АИ-95 через пару месяцев, а продавать его нужно по зафиксированной в договоре цене», — объяснил Кошик.
Как писали Юга.ру, 14 июля краснодарская ФАС выдала предупреждения шести сетям АЗС из-за завышения цен на топливо.
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