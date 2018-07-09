«Краснодар» сыграет со «Спартаком» в первом домашнем матче сезона РФПЛ

Стало известно расписание первых шести туров чемпионата России по футболу в сезоне-2018/19

Чемпионат России стартует 28 июля. В этот день состоится три поединка: «Урал» — «Анжи» (16:30), «Спартак» — «Оренбург» (19:00) и «Ростов» — «Ахмат» (21:30). На 25 июля назначены три матча: «Енисей» — «Зенит» (14:00), «Арсенал» — «Динамо» (16:30), «Рубин» — «Краснодар» (19:00). 30 июля в 18:00 «Уфа» сыграет с «Локомотивом». 1-й тур завершится 31 июля в 19:00 матчем между самарскими «Крыльями Советов» и ЦСКА.

Согласно календарю первых шести туров чемпионата России, который опубликован на сайте РФПЛ, «Краснодар» проведет первый домашний матч нового сезона 18 августа. 2-й тур. «Урал» — «Краснодар» (4 августа, 14:00) 3-й тур. «Уфа» — «Краснодар» (13 августа, 17:30) 4-й тур. «Краснодар» — «Спартак» (18 августа, 19:00) 5-й тур. «Оренбург» — «Краснодар» (26 августа, 14:00) 6-й тур. «Краснодар» — «Локомотив» (1 сентября, 19:00) За день до старта сезона премьер-лиги, 27 июля, состоится матч за Суперкубок, в котором чемпион России столичный «Локомотив» встретится с ЦСКА. «Армейцы» заняли в прошлом игровом году второе место в РФПЛ и получили право побороться за трофей вместо ленинградского «Тосно», который стал обладателем Кубка России, но прекратил существование в конце сезона.