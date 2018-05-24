Стартовала продажа сезонных абонементов на матчи ФК «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» 24 мая открыл продажу абонементов на домашние матчи сезона-2017/18

Продажи абонементов будут идти в несколько этапов.

По абонементу можно будет посетить игры чемпионата и Кубка России, а также заблаговременно приобрести места на поединки группового этапа Лиги Европы.

Абонементы категории «Стандарт» будут стоить от 3,5 тыс. до 12,7 тыс. рублей, категории «Бизнес» — от 17 тыс. до 28,1 тыс. рублей, VIP-абонементы — от 40 тыс. до 58,5 тыс. рублей.

Посмотреть вид с трибун и подобрать места можно, используя 3D-экскурсию по стадиону.

Подробную информацию по абонементной программе можно найти на сайте «Краснодара».

Как сообщали Юга.ру, в чемпионате России сезона-2017/18 «быки» финишировали четвертыми и обеспечили себе участие в Лиге Европы.