Стартовала продажа сезонных абонементов на матчи ФК «Краснодар»
Футбольный клуб «Краснодар» 24 мая открыл продажу абонементов на домашние матчи сезона-2017/18
По абонементу можно будет посетить игры чемпионата и Кубка России, а также заблаговременно приобрести места на поединки группового этапа Лиги Европы.
Продажи абонементов будут идти в несколько этапов.
- С 24 мая по 8 июня владельцы абонементов прошлого сезона смогут выкупить свои места, при этом у них будет право купить дополнительный абонемент для друга или члена семьи. О сроках продажи абонементов категорий VIP 1 и «Бизнес 1» объявят позже.
- 9 и 10 июня владельцы абонемента на следующий сезон после приоритетного права продления смогут сменить свое место на освободившееся.
- С 11 июня по 1 июля начнут продавать абонементы владельцам карты болельщика и пакета «Весна».
- Со 2 июля стартует свободная продажа абонементов. Один человек сможет купить один абонемент.
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Абонементы категории «Стандарт» будут стоить от 3,5 тыс. до 12,7 тыс. рублей, категории «Бизнес» — от 17 тыс. до 28,1 тыс. рублей, VIP-абонементы — от 40 тыс. до 58,5 тыс. рублей.
Посмотреть вид с трибун и подобрать места можно, используя 3D-экскурсию по стадиону.
Подробную информацию по абонементной программе можно найти на сайте «Краснодара».
Как сообщали Юга.ру, в чемпионате России сезона-2017/18 «быки» финишировали четвертыми и обеспечили себе участие в Лиге Европы.
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