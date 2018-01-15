Медведи в Кавказском заповеднике не могут уснуть из-за теплой зимы

Адыгея, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото с сайта pixabay.com

Около четверти популяции самцов бурых медведей — порядка 150-170 особей - не впали в спячку из-за аномальной зимы на территории Кавказского биосферного заповедника

По словам научного сотрудника заповедника Анатолия Кудактина, причинами этого редкого явления стали теплая погода, отсутствие снега и обильная кормовая база, включая высокогорные места, не доступные для туристов и охотников. Еще одним фактором, по оценкам сотрудников заповедника, могла стать миграция медведей из других территорий.

«По предварительным оценкам, к середине января до четверти популяции бурых медведей еще не залегли на зимнюю спячку, и ведут вполне активный образ жизни», — цитирует Кудактина «Интерфакс».

Читайте также:

Он отметил, что за последние полвека наблюдений подобных случаев было всего несколько — задержка с периодом залегания у медведей происходит примерно раз в 30 лет.

«Можно отметить, что самки уже давно спят в берлогах и выкармливают медвежат. Гуляют, в основном, самцы. Некоторые из них, как, например, кавказская морфа не залягут и вовсе до весны», — отметил ученый.

На сегодняшний день популяция бурых медведей на территории Кавказского биосферного заповедника оценивается в 600-700 взрослых особей.

Животные
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Медведи в Кавказском заповеднике не могут уснуть из-за теплой зимы
Умерла вокалистка The Cranberries
Минэкономразвития признало неудавшимися попытки легализовать самозанятых
В Курганинске обнаружили АЧС
Губернатор Кубани решил поспорить с борцами за трезвость и вступился за вино
Автобус насмерть сбил пенсионерку на автовокзале Ставрополя

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале