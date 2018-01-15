Медведи в Кавказском заповеднике не могут уснуть из-за теплой зимы
Около четверти популяции самцов бурых медведей — порядка 150-170 особей - не впали в спячку из-за аномальной зимы на территории Кавказского биосферного заповедника
По словам научного сотрудника заповедника Анатолия Кудактина, причинами этого редкого явления стали теплая погода, отсутствие снега и обильная кормовая база, включая высокогорные места, не доступные для туристов и охотников. Еще одним фактором, по оценкам сотрудников заповедника, могла стать миграция медведей из других территорий.
«По предварительным оценкам, к середине января до четверти популяции бурых медведей еще не залегли на зимнюю спячку, и ведут вполне активный образ жизни», — цитирует Кудактина «Интерфакс».
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Он отметил, что за последние полвека наблюдений подобных случаев было всего несколько — задержка с периодом залегания у медведей происходит примерно раз в 30 лет.
«Можно отметить, что самки уже давно спят в берлогах и выкармливают медвежат. Гуляют, в основном, самцы. Некоторые из них, как, например, кавказская морфа не залягут и вовсе до весны», — отметил ученый.
На сегодняшний день популяция бурых медведей на территории Кавказского биосферного заповедника оценивается в 600-700 взрослых особей.
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