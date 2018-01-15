Медведи в Кавказском заповеднике не могут уснуть из-за теплой зимы

Около четверти популяции самцов бурых медведей — порядка 150-170 особей - не впали в спячку из-за аномальной зимы на территории Кавказского биосферного заповедника

По словам научного сотрудника заповедника Анатолия Кудактина, причинами этого редкого явления стали теплая погода, отсутствие снега и обильная кормовая база, включая высокогорные места, не доступные для туристов и охотников. Еще одним фактором, по оценкам сотрудников заповедника, могла стать миграция медведей из других территорий. «По предварительным оценкам, к середине января до четверти популяции бурых медведей еще не залегли на зимнюю спячку, и ведут вполне активный образ жизни», — цитирует Кудактина «Интерфакс».