На Кубани на компенсации пострадавшим от града выделили около 150 млн рублей

В Краснодарском крае на выплаты жителям, чье жилье и имущество пострадали от урагана и града, из регионального бюджета выделили около 150 млн рублей

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Его первый заместитель Андрей Алексеенко сообщил, что последствия стихии устраняли последние двое суток. Всего задействовали более 700 человек и 144 машины. Полностью восстановили электричество и газоснабжение, от упавших деревьев расчистили дороги.

Губернатор отметил, что во время непогоды был нанесен ущерб и посевам. Повреждено более 60 тыс. га сельхозкультур, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Для некоторых сельхозпроизводителей это критичная цифра, предварительный ущерб — около 1,5 млрд рублей. Необходимо помочь тем предприятиям, где потери составили более 50%», — добавил глава края.