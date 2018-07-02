На Кубани на компенсации пострадавшим от града выделили около 150 млн рублей

Краснодарский край

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В Краснодарском крае на выплаты жителям, чье жилье и имущество пострадали от урагана и града, из регионального бюджета выделили около 150 млн рублей

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Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Его первый заместитель Андрей Алексеенко сообщил, что последствия стихии устраняли последние двое суток. Всего задействовали более 700 человек и 144 машины. Полностью восстановили электричество и газоснабжение, от упавших деревьев расчистили дороги.

Губернатор отметил, что во время непогоды был нанесен ущерб и посевам. Повреждено более 60 тыс. га сельхозкультур, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Для некоторых сельхозпроизводителей это критичная цифра, предварительный ущерб около 1,5 млрд рублей. Необходимо помочь тем предприятиям, где потери составили более 50%», — добавил глава края.

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Как писали Юга.ру, на Кубани сохраняется экстренное предупреждение по непогоде. В Тимашевском, Брюховецком, Кореновском и Павловском районах 30 июня град повредил автомобили и крыши домов. В связи с этим в двух районах и одном селе ввели режим ЧС. Жителям Кубани, чье жилье пострадало от стихии, выплатят компенсации.

Вениамин Кондратьев Деньги Погода
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