На Ставрополье ураган повредил крыши школ и повалил деревья

В Минераловодском округе и Зеленокумске Ставропольского края 2 июля ликвидируют последствия ливня с градом и сильным ветром

В поселениях Минераловодского района из-за урагана, который прошел вечером 1 июля, нарушено энерго- и газоснабжение. Шквалистый ветер повалил деревья и заборы, порвал провода, повредил крыши в местных школах и опоры линий электропередачи, сообщает пресс-служба администрации Минераловодского городского округа.

В округе работают восемь бригад местных электросетей. Также в ликвидации последствий стихии задействованы рабочие из Пятигорска и Курсавки. Специалисты восстанавливают подачу газа и убирают поваленные деревья.

В Зеленокумске из-за поваленных во время урагана деревьев отсутствует электроэнергия, сообщает «Это Кавказ» со ссылкой на краевое министерство энергетики, промышленности и связи. Электричества нет у 14,4 тыс. абонентов. Ремонтные работы планируют завершить к 17:00.

Как писали Юга.ру, на Кубани сохраняется экстренное предупреждение по непогоде. В Тимашевском, Брюховецком, Кореновском и Павловском районах 30 июня град повредил автомобили и крыши домов. В связи с этим в двух районах и одном селе ввели режим ЧС. Жителям Кубани, чье жилье пострадало от стихии, выплатят компенсации.