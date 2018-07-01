Жителям Кубани, чье жилье пострадало от дождя и града, выплатят компенсации

Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко сообщил, что жителям, чьи дома пострадали от града 30 июня, выплатят компенсации

По словам замглавы края, определен порядок мероприятий по ликвидации последствий стихии. Во всех населенных пунктах электроснабжение восстановлено полностью. С завтрашнего дня специалисты приступят к восстановлению жилых домов.

Алексеенко отметил, что сейчас проводят подворовые обходы для оценки ущерба. После этого будет определен размер компенсаций.

«Основная часть работ ляжет на муниципалитеты. Они готовят списки пострадавших. В ближайшее время определят размер и порядок выплат», — пояснил вице-губернатор.

По предварительным данным, в десяти муниципалитетах пострадало около 50 тыс. га сельхозугодий. Сейчас подсчитывают ущерб, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.