В Брюховецком районе из-за непогоды пенсионера насмерть придавил металлический навес

В Брюховецком районе следователи начали проверку по факту гибели пенсионера

Инцидент произошел 30 июня в станице Батуринской. По предварительным данным, вечером из-за плохой погоды сорвался металлический навес во дворе дома на улице Ленина. Под навесом были 79-летний пенсионер и его жена. Мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали. Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным пресс-службы администрации Брюховецкого района, в станице Батуринской и на хуторе Заря вечером 30 июня прошел дождь с грозой, крупным градом и шквалистым ветром. От града пострадала кровля домов, сельхозугодья, произошли нарушения в системе энергоснабжения и газоснабжения.

«Восстановительные работы продолжались чуть более суток. В настоящее время последствия стихии практически устранены. Системы жизнеобеспечения в норме. В администрации поселения развернут оперативный штаб. Граждане могут сделать здесь ксерокопии документов (необходимы для оформления полученного ущерба). Работают телефоны горячей линии — 4‑61‑57, 4‑62‑46», — уточнили в пресс-службе.