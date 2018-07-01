На Кубани в двух районах и одном селе ввели режим ЧС после дождя с градом

На территории Павловского и Тимашевского районов, а также в Батуринском сельском поселении ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с дождем и градом, которые прошли 30 июня

По данным на 7:00 1 июля, без электричества оставались 16,6 тыс. человек, 2 тыс. домов, девять социально-значимых объектов. Был отключен газ в станице Батуринской Брюховецкого района. В Тимашевском районе повреждены кровли 1,4 тыс. домов и пяти социально-значимых объектов.

В Тимашевском районе, где пострадало больше всего домов, работает 58 групп по оценке ущерба. В муниципалитете развернули пункт временного размещения. Сейчас в нем находятся 11 человек, в том числе двое детей.

В МЧС ввели режим повышенной готовности. Работает межведомственный оперативный штаб. Всего задействовали 130 человек и 35 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.