Губернатор Кубани надеется, что сборная России проведет матч 1/8 финала ЧМ в Сочи

Краснодарский край, Вся Россия

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил надежду, что сборная России проведет матч чемпионата мира на арене «Фишта»

Глава Кубани написал об этом в своем твиттере с пометкой #пишусам, добавив, что будет еще лучше, если россияне проведут в Сочи матч четвертьфинала.

Смотрите фоторепортаж:

Как сообщали Юга.ру, накануне сборная России одержала победу над командой Египта и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира.

Мундиаль будет проходить до 15 июля в 11 городах России, в том числе в Сочи. На арене «Фишта» состоится еще четыре поединка: Германия — Швеция (23 июня), Австралия — Перу (26 июня), матч 1/8 финала турнира (30 июня) и четвертьфинал (7 июля).

Вениамин Кондратьев Сборная России Стадион «Фишт» Футбол ЧМ-2018

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