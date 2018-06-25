Сборная Уругвая по футболу обыграла команду России в заключении группового этапа чемпионата мира по футболу

Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф, одержав по две победы, поэтому борьба шла за лидерство в группе А.

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу уругвайцев. Счет на 10-й минуте открыл форвард «Барселоны» Луис Суарес, забив со штрафного. Второй гол на 23-й минуте в свои ворота забил полузащитник россиян Денис Черышев — мяч отрекошетил от его ноги после удара полузащитника Диего Лаксальта.

С 36-й минуты россияне играли в меньшинстве — с поля был удален Игорь Смольников, заработавший две желтые карточки за 8 минут матча.

До разгромного счет в добавленное время довел нападающий уругвайцев Эдинсон Кавани.

Таким образом, сочинская выдра Гарри оказалась проницательней анапского кита Пузыря, который предрек победу сборной России над Уругваем.

По итогам встречи Уругвай возглавил группу А, набрав 9 очков, Россия проходит в 1/8 финала чемпионата со 2-го места в группе с 6 очками в активе. В 1/8 финала соперником сборной России станет победитель группы B, которым может оказаться Испания, Португалия или Иран. Уругвай сыграет в первом раунде плей-офф с командой, которая займет второе место в группе B.

Матч в Самаре посетили 41 тыс. 970 зрителей.