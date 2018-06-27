В Краснодаре временно закроют кольцо на улице Красных Партизан
В Краснодаре из-за капремонта улицы Тургенева введут временное ограничение движения по кольцу на Красных Партизан
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Запрет будет действовать с 00:00 29 июня до 3:00 2 июля. В этот период специалисты будут в круглосуточном режиме заниматься переустройством коммуникаций, расположенных под кольцом, рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.
Рабочие разроют проезжую часть на кольце, переустроят инженерные сети, магистральный ливневый коллектор, который находится на глубине 4,5 метра, смонтируют колодцы, уплотнят грунт и уложат временный слой асфальтобетона. Ремонтом будут заниматься 16 человек и 5 единиц спецтехники.
На время ремонта в районе, где будет действовать ограничение движения, установят дополнительные временные дорожные знаки. В пресс-службе администрации Краснодара подготовили схему объезда, которая предлагает использовать параллельные и смежные улицы — Бабушкина, Артиллерийскую, Гагарина и Северную.
После снятия ограничений ремонт коммуникаций продолжится на закрытом для проезда участке улицы Тургенева от кольца до Гагарина протяженностью около 180 метров. Там разроют котлован, чтобы заменить магистральный ливневый коллектор, переустроить и смонтировать другие инженерные коммуникации.
Как сообщали Юга.ру, осенью 2017 года стартовал первый этап капремонта улицы Тургенева, для этого закрыли движение транспорта от Северной до Бабушкина. Изначально планировалось, что работы завершат к 15 апреля 2018 года, однако сроки продлили до 1 октября.
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