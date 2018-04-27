СМИ сообщили об отставке директора Сочинского нацпарка

Краснодарский край

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Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской отстранил от исполнения обязанностей директора Сочинского национального парка Игоря Гуцала

Об этом сообщает «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на Минприроды РФ.

В нацпарке провели проверку, выявившую массу нарушений, которые и послужили поводом для отставки Гуцала. Результаты проверки передадут в правоохранительные органы для выявления признаков должностных преступлений директора.

В Минприроды заявили, что пост директора Сочинского национального парка больше никто не займет, так как в конце марта Сергей Донской подписал приказ о реорганизации Кавказского биосферного заповедника и Сочинского национального парка, которые образуют новую структуру — ФГБУ «Заповедный Кавказ».

В пресс-службе Сочинского нацпарка порталу Юга.ру прокомментировали сообщения об отставке нынешнего директора.

«На данный момент в ФГБУ "Сочинский национальный парк" должность и.о. директора занимает И.В. Гуцал. Информация, которая появилась в некоторых СМИ, не подтверждена», — говорится в заявлении.

Как сообщали Юга.ру, в начале июня 2017 года Минприроды уволило прежнего директора нацпарка Николая Пеньковского, после того как он отказался добровольно покинуть пост. Пеньковский оспорил решение об отставке в суде и заявил, что на его место собираются поставить племянницу вице-премьера Дмитрия Рогозина Дарью Филиппову.

После этого министерство подтвердило их родственные связи, однако уточнило, что ее кандидатура рассматривалась исключительно как временная, а в отношении Пеньковского проводится проверка из-за нарушений, которые выявила Счетная палата. В итоге 21 августа Сочинский нацпарк возглавил 34-летний Игорь Гуцал.

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