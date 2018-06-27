В конце рабочей недели на Кубань придут дожди и жара до 40 °С
В Краснодарском крае метеорологи спрогнозировали повышение температуры воздуха в конце рабочей недели
По данным Краснодарского гидрометцентра, днем 28 июня в предгорных и горных районах Кубани пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью будет 18-23 °С, местами в юго-восточных предгорьях похолодает до 15 °С, днем 32-37 °С, местами до 39 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
В Краснодаре в четверг ожидается ясная погода. Ночные температуры — 20-22 °С, днем будет 37-39 °С. Ветер 4-9 м/с.
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На побережье Черного моря также без осадков. Ночью термометры покажут 19-24 °С, днем 30-35 °С, местами в горной части Туапсинского района воздух прогреется до 37 °С. Ветер 6-11 м/с, местами 12-14 м/с.
В пятницу и субботу в крае местами пройдут кратковременные дожди и грозы, в отдельных пунктах возможен сильный дождь, град. Температура ночью 20-25 °С, местами в юго-восточных предгорьях похолодает до 16 °С. Днем 29 июня будет 33-38 °С, в отдельных пунктах температура воздуха поднимется до 40 °С, однако на следующий день ожидается понижение до 29-34 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. 30 июня при грозе порывы могут достигать 20 м/с.
В субботу на Черноморском побережье местами пройдет кратковременный дождь, гроза, возможны сильные осадки. Ночные температуры — 20-25 °С, днем 27-32 °С, в пятницу в южной части будет до 35 °С. Ветер 6-11 м/с, местами 12-14 м/с, при грозе до 16 м/с.
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