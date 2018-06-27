В конце рабочей недели на Кубань придут дожди и жара до 40 °С

В Краснодарском крае метеорологи спрогнозировали повышение температуры воздуха в конце рабочей недели

По данным Краснодарского гидрометцентра, днем 28 июня в предгорных и горных районах Кубани пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью будет 18-23 °С, местами в юго-восточных предгорьях похолодает до 15 °С, днем 32-37 °С, местами до 39 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

В Краснодаре в четверг ожидается ясная погода. Ночные температуры — 20-22 °С, днем будет 37-39 °С. Ветер 4-9 м/с.