На Кубани последняя неделя июня будет аномально жаркой. В Краснодаре прогнозируют до 38 °С

Синоптики прогнозируют аномальную жару в Краснодарском крае в конце июня

Об этом сообщили в краевом гидрометцентре. По данным учреждения, до конца недели в регионе будет стоять жара, возможны температурные рекорды.

«Эта неделя будет аномально жаркой, и, скорее всего, мы установим несколько температурных рекордов для конкретных дней. Даже есть подозрение, что установим абсолютный максимум для июня месяца для Краснодара: в июне максимальная зарегистрированная температура 37,5 градусов, а мы на среду прогнозируем по Краснодару в районе 38 градусов», — цитирует представителя гидрометцентра ТАСС.

При этом на Черноморском побережье, в том числе в принимающем матчи ЧМ-2018 Сочи, ожидается более прохладная погода. Там температуры не будут подниматься до экстремально высоких благодаря прибрежно-бризовой циркуляции.