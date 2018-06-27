Жителей Сочи предупредили о жаре
Краснодарский край Маша Томилина
Днем и вечером 28 и 29 июня на территории Сочи ожидается сильная жара
Температура воздуха местами достигнет 36-37 °С.
Гостям и жителям курорта с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендовали не находиться на улице, а при необходимости выхода надевать головной убор, иметь при себе медикаменты. По возможности следует чаще принимать водные процедуры, посоветовали в пресс-службе мэрии Сочи.
Как сообщали Юга.ру, главный метеоролог Кубани Андрей Бондарь ранее заявил, что в Сочи во время чемпионата мира обеспечены дожди и грозы.
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