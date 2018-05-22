Главный метеоролог Кубани: В Сочи обеспечены дожди и грозы во время ЧМ-2018
Руководитель Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь сделал прогноз погоды на время чемпионата мира по футболу
В интервью «Кубанским новостям» главный метеоролог края рассказал, что во второй половине июля и начале июля солнце не будет сильно палить, однако в это время ожидаются осадки.
«В июне прогнозируются среднемноголетние значения с температурами до 30-32 °С. Ночные температуры будут колебаться от 12-15 °С до 20 °С. Также надо учесть, что это самый дождливый сезон в Краснодарском крае — грозы и дожди обеспечены», — отметил Бондарь.
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Метеоролог акцентировал, что для южной части Черноморского побережья, начиная от Туапсе, характерен субтропический климат, поэтому дожди там идут либо утром, либо вечером, а купаться в море можно и в дождь.
«Температура воды в последние дни интенсивно повышается. На Черном и Азовском морях уже в 9:00 — 16-19 °С. Во второй половине дня, особенно там, где мелководье, вода прогревается еще сильнее», — сказал глава гидрометцентра.
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи.
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