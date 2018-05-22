Главный метеоролог Кубани: В Сочи обеспечены дожди и грозы во время ЧМ-2018

Руководитель Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь сделал прогноз погоды на время чемпионата мира по футболу

В интервью «Кубанским новостям» главный метеоролог края рассказал, что во второй половине июля и начале июля солнце не будет сильно палить, однако в это время ожидаются осадки. «В июне прогнозируются среднемноголетние значения с температурами до 30-32 °С. Ночные температуры будут колебаться от 12-15 °С до 20 °С. Также надо учесть, что это самый дождливый сезон в Краснодарском крае — грозы и дожди обеспечены», — отметил Бондарь.