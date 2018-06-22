Роструд рекомендовал сокращать рабочий день из-за жары

В Роструде напомнили работодателям об обязанности обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда, соответствующие требованиям охраны труда

В сообщении на сайте Роструда говорится, что в жару необходимо обеспечить в рабочей зоне соответствующий температурный режим, предусмотреть места для отдыха и дать сотрудникам возможность делать перерывы. В рабочих помещениях всегда должна быть чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.

СанПиН устанавливает продолжительность рабочего дня в условиях, если температура отклонилась от нормы. Если в помещении температура достигает 28,5 °С, время работы рекомендуется сократить на час. Если воздух прогрелся до 29 °С, рабочий день можно сделать короче на два часа, при 30,5 °С — на четыре часа.

Если работа связана с постоянной ходьбой, физическими нагрузками, переноской и перемещением тяжестей, рабочий день может быть сокращен при температуре 26,5-27,5 °С.