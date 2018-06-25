Мертвого краснокнижного дельфина нашли в лесу в Сочи

Краснодарский край

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Мертвого дельфина вида афалина обнаружила в лесу рядом с обочиной проезжавшая мимо женщина

Труп дельфина случайно обнаружила женщина, которая остановилась на обочине федеральной трассы М-27. Мертвое животное лежало в нескольких шагах от дороги, сообщает центр спасения дельфинов «Дельфа», в который позвонила женщина.

Зоозащитники обратились в полицию. Они не обнаружили следов от сетей на теле 2,5-метровой самки дельфина и предполагают, что от трупа животного могли избавиться сотрудники дельфинария.

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На следующий день после происшествия волонтеры «Дельфы» вместе с сотрудниками полиции приехали в дельфинарий в поселке Лоо. Там они обнаружили трех белух, трех морских котиков и шесть афалин, из которых были чипированы только трое. Дельфинарий не смог предоставить документы на животных — ни ветеринарных свидетельств, ни актов купли-продажи.

Сотрудники управления ветеринарии Сочи доставили тело в краевую лабораторию, но не смогли выявить точную причину гибели.

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Как сообщали Юга.ру, центр спасения дельфинов «Дельфа» открылся в 2018 году и впервые в России провел открытый курс по оказанию помощи пострадавшим дельфинам. Также этим летом «Дельфа» примет дельфинов на реабилитацию.

В прошлом году на Черноморском побережье Кубани произошла массовая гибель дельфинов. За четыре месяца обнаружили 167 мертвых млекопитающих.

В декабре 2017 года прокуратура назвала причину массовой гибели дельфинов на Кубани — вирусная инфекция, обусловленная отеком легких, и паразиты. Также дельфины часто гибнут близ берегов, из-за того что запутываются в рыболовных сетях, — они задыхаются и тонут.

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