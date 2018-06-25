Мертвого краснокнижного дельфина нашли в лесу в Сочи

Мертвого дельфина вида афалина обнаружила в лесу рядом с обочиной проезжавшая мимо женщина

Труп дельфина случайно обнаружила женщина, которая остановилась на обочине федеральной трассы М-27. Мертвое животное лежало в нескольких шагах от дороги, сообщает центр спасения дельфинов «Дельфа», в который позвонила женщина. Зоозащитники обратились в полицию. Они не обнаружили следов от сетей на теле 2,5-метровой самки дельфина и предполагают, что от трупа животного могли избавиться сотрудники дельфинария.

На следующий день после происшествия волонтеры «Дельфы» вместе с сотрудниками полиции приехали в дельфинарий в поселке Лоо. Там они обнаружили трех белух, трех морских котиков и шесть афалин, из которых были чипированы только трое. Дельфинарий не смог предоставить документы на животных — ни ветеринарных свидетельств, ни актов купли-продажи. Сотрудники управления ветеринарии Сочи доставили тело в краевую лабораторию, но не смогли выявить точную причину гибели.