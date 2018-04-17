В Сочи первые учебные курсы по оказанию помощи дельфинам откроют 29 апреля

Первые учебные курсы по оказанию помощи дельфинам стартуют в Сочи с 29 апреля

Обучение волонтеров начнется в рамках образовательной программы «Оказание помощи диким дельфинам». Бесплатный четырехдневный курс будет включать теоретические и практические занятия в акватории порта «Имеретинский» под руководством зоологов, микробиологов, ветеринаров, фридайверов, сообщили в пресс-службе курорта «Имеретинский».

Отмечается, что цель образовательных мероприятий — это обучение жителей черноморского побережья правилам первой помощи диким дельфинам и навыкам сбора информации о морских млекопитающих для профильных научных исследований.

Слушатели курса узнают, как помочь запутавшимся в сетях, раненным или выбросившимся на берег дельфинам, как правильно и без риска для здоровья взаимодействовать с больными или погибшими китообразными. Кроме того, волонтеры научатся наблюдать за дельфинами, собирать и передавать информацию о них ученым.

Запланированы конкурсы и занятия для детей, а также семинар для операторов морских прогулок. Слушателям расскажут о международных правилах взаимодействия туристических групп с морскими животными и дадут советы по организации экскурсий для наблюдения за китообразными в дикой природе.

«За прошлый год на черноморском побережье погибло несколько сотен китообразных. В этом году уже начался сезон, когда чаще всего происходят выбросы дельфинов на берег. Мы еще не открылись, а нам постоянно поступают звонки. Мы реагируем и выезжаем на все вызовы. Но мы хотим оказывать дельфинам полноценную помощь и приступить к исследованиям причин их гибели», — рассказала директор и соучредитель центра «Дельфа» Татьяна Белей.

По ее мнению, необходимо, чтобы навыками спасения китообразных владели как можно больше людей. В каждом прибрежном населенном пункте должны быть добровольцы, способные прийти дельфинам на помощь.

«Поэтому мы начинаем нашу образовательную программу на курорте "Имеретинский" сейчас, не дожидаясь запланированного открытия Центра спасения дельфинов», — заключила Белей.

Как сообщали Юга.ру, пройти курс по оказанию помощи дельфинам смогут все желающие. Аналогичные занятия пройдут в Москве для студентов медико-биологических и ветеринарных учебных заведений, которые приедут в центр «Дельфа» на летнюю практику.

в прошлом году на Черноморском побережье Кубани произошла массовая гибель дельфинов. За четыре месяца обнаружили 167 мертвых млекопитающих.

В декабре 2017 года прокуратура назвала причину массовой гибели дельфинов на Кубани — вирусная инфекция, обусловленная отеком легких, и паразиты. Также дельфины часто гибнут близ берегов, из-за того что запутываются в рыболовных сетях, — они задыхаются и тонут.