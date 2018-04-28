В Сочи центр спасения дельфинов летом примет животных на реабилитацию

Сочинский Центр спасения китообразных Черного моря «Дельфа» этим летом будет готов принять первых животных для прохождения курса реабилитации

«Этим летом мы планируем принять первых дельфинов на реабилитацию. Единовременно в вольере, который будет построен в акватории порта Имеретинского смогут находиться до пяти особей», — рассказала директор и соучредитель центра «Дельфа» Татьяна Белей на пресс-конференции.

Она отметила, что сейчас продолжается сбор средств для открытия центра. Для старта проекта необходимо 10 млн рублей.

28 апреля в Сочи состоится презентация арт-объекта «Зеркальный кит» в поддержку проекта спасения дельфинов, автор которого — уральский художник Михаил Кипятков со своей командой Mosaic masta. Запланирован показ фильма-расследования об обратной стороне индустрии дельфинариев «Рожденные Свободными», автором которого стал Белей.