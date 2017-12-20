Прокуратура назвала причину массовой гибели дельфинов на Кубани

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский сообщил наиболее вероятную причину массовой гибели дельфинов в регионе

Он отметил, что точную причину установить не представилось возможным. Наиболее вероятными причинами были вирусная инфекция, обусловленная отеком легких, и паразиты. Это подтверждается мнением ученых и результатами вскрытия пяти дельфинов. По их результатам установили возбудителей паразитарной пневмонии и интоксикацию продуктами жизнедеятельности паразитов, сообщает РИА «Новости».

«Доводы о том, что гибель дельфинов произошла в связи загрязнением акватории Черного моря либо запутыванием в рыболовных сетях и истощением организма, не подтвердились», — отметил Табельский.

С марта по июль 2017 года в Краснодарском крае погибло около 200 дельфинов.