Прокуратура назвала причину массовой гибели дельфинов на Кубани

Краснодарский край

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Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский сообщил наиболее вероятную причину массовой гибели дельфинов в регионе

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Он отметил, что точную причину установить не представилось возможным. Наиболее вероятными причинами были вирусная инфекция, обусловленная отеком легких, и паразиты. Это подтверждается мнением ученых и результатами вскрытия пяти дельфинов. По их результатам установили возбудителей паразитарной пневмонии и интоксикацию продуктами жизнедеятельности паразитов, сообщает РИА «Новости».

«Доводы о том, что гибель дельфинов произошла в связи загрязнением акватории Черного моря либо запутыванием в рыболовных сетях и истощением организма, не подтвердились», — отметил Табельский.  

С марта по июль 2017 года в Краснодарском крае погибло около 200 дельфинов.

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