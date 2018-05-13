«Анжи» проиграл ЦСКА и попал в зону стыков

Дагестан, Вся Россия

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Футбольный клуб «Анжи» из Махачкалы 13 мая на выезде проиграл московскому ЦСКА

Встреча прошла в рамках 30-го, заключительного тура чемпионата России.

Счет открыли хозяева на девятой минуте первого тайма. Мяч в ворота «Анжи» забил Ахмед Муса. Ответный гол на 33-й минуте реализовал Арсен Хубулов. На 61-й минуте второго тайма еще один гол дагестанской команде забил Витиньо. Матч завершился со счетом 2:1. 

По итогам сезона «Анжи» занял 14-е место в турнирной таблице РФПЛ с 24 баллами в активе. Махачкалинские футболисты получили право сыграть в стыковых матчах. «Анжи» проведет игры с «Енисеем» 17 и 20 мая.

РФПЛ ФК «Анжи» ФК ЦСКА Футбол
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