«Анжи» проиграл ЦСКА и попал в зону стыков

Футбольный клуб «Анжи» из Махачкалы 13 мая на выезде проиграл московскому ЦСКА

Встреча прошла в рамках 30-го, заключительного тура чемпионата России.

Счет открыли хозяева на девятой минуте первого тайма. Мяч в ворота «Анжи» забил Ахмед Муса. Ответный гол на 33-й минуте реализовал Арсен Хубулов. На 61-й минуте второго тайма еще один гол дагестанской команде забил Витиньо. Матч завершился со счетом 2:1.

По итогам сезона «Анжи» занял 14-е место в турнирной таблице РФПЛ с 24 баллами в активе. Махачкалинские футболисты получили право сыграть в стыковых матчах. «Анжи» проведет игры с «Енисеем» 17 и 20 мая.