ФНЛ пригласила «Краснодар-2» занять место «Анжи» в лиге
Футбольная национальная лига предложила «Краснодару-2» выступить в турнире в сезоне-2018/19
На сайте ФНЛ говорится, что махачкалинский «Анжи» не будет выступать в предстоящем турнире, так как останется в высшем дивизионе и займет место «Амкара».
Как сообщали Юга.ру, «Анжи» завершил сезон РФПЛ на 14-м месте, попал в зону стыковых матчей, где проиграл красноярскому «Енисею» и вылетел в ФНЛ. «Амкар» финишировал 13-м, в переходных матчах обыграл «Тамбов» и получил право остаться в премьер-лиге, однако РФС не выдал клубу лицензию на следующий сезон.
Из-за серьезных финансовых проблем пермский клуб в июне прекратил существование. После этого руководство «Анжи» заявило о готовности вернуться в премьер-лигу и подало необходимые документы в РФС. В ближайшие дни будет принято решение об участии махачкалинцев в РФПЛ.
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Таким образом место в ФНЛ осталось свободным и его могут занять два клуба Профессиональной футбольной лиги, у которых есть соответствующие лицензии — «Локомотив-Казанка» и «Краснодар-2».
ФНЛ предложила «Казанке» выступить в первом дивизионе, однако президент «Локомотива» Илья Геркус ответил, что вторая команда клуба планирует продолжить выступать в ПФЛ.
Накануне аналогичное приглашение было направлено «Краснодару». Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что руководство «быков» изучает предложение.
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