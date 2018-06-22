ФНЛ пригласила «Краснодар-2» занять место «Анжи» в лиге

Футбольная национальная лига предложила «Краснодару-2» выступить в турнире в сезоне-2018/19

На сайте ФНЛ говорится, что махачкалинский «Анжи» не будет выступать в предстоящем турнире, так как останется в высшем дивизионе и займет место «Амкара».

Как сообщали Юга.ру, «Анжи» завершил сезон РФПЛ на 14-м месте, попал в зону стыковых матчей, где проиграл красноярскому «Енисею» и вылетел в ФНЛ. «Амкар» финишировал 13-м, в переходных матчах обыграл «Тамбов» и получил право остаться в премьер-лиге, однако РФС не выдал клубу лицензию на следующий сезон.

Из-за серьезных финансовых проблем пермский клуб в июне прекратил существование. После этого руководство «Анжи» заявило о готовности вернуться в премьер-лигу и подало необходимые документы в РФС. В ближайшие дни будет принято решение об участии махачкалинцев в РФПЛ.