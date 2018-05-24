«Анжи» заявил о готовности вернуться в РФПЛ на место «Амкара», который может сняться с турнира
Издание Sport24.ru сообщило, что пермский футбольный клуб «Амкар» может отказаться от участия в сезоне-2018/19 российской премьер-лиги
Из-за серьезных финансовых проблем «Амкар» рассматривает возможность снятия с турнира в ближайшее время, передает Sport24.ru.
16 мая РФС отказал пермскому клубу в выдаче лицензии, сообщает RT. Переаттестация состоится 30 мая.
Президент «Амкара» Геннадий Шилов прокомментировал «Чемпионату» информацию об уходе команды из высшего дивизиона.
«Допускаю ли, что "Амкар" может не пройти переаттестации 30 мая и сняться с чемпионата? Допускаю», — заявил Шилов.
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В то же время махачкалинский «Анжи» направил в РФС письмо с сообщением о готовности выступить в следующем сезоне чемпионата России в случае, если один из клубов не сможет пройти лицензирование, передает «Чемпионат».
«Письмо было отправлено в связи с появившейся информацией о том, что не все клубы могут получить разрешение, так как не имеют соответствующей лицензии. ФК "Анжи" успешно прошел процедуру и имеет соответствующую лицензию», — отметили в пресс-службе клуба.
Как сообщали Юга.ру, махачкалинский клуб завершил сезон на 14-м месте и попал в зону стыковых матчей, где проиграл красноярскому «Енисею» и вылетел в ФНЛ. «Амкар» финишировал 13-м, в переходных матчах с общим счетом 3:0 обыграл «Тамбов» и получил право остаться в премьер-лиге.
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