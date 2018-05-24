«Анжи» заявил о готовности вернуться в РФПЛ на место «Амкара», который может сняться с турнира

Издание Sport24.ru сообщило, что пермский футбольный клуб «Амкар» может отказаться от участия в сезоне-2018/19 российской премьер-лиги

«Допускаю ли, что "Амкар" может не пройти переаттестации 30 мая и сняться с чемпионата? Допускаю», — заявил Шилов.

В то же время махачкалинский «Анжи» направил в РФС письмо с сообщением о готовности выступить в следующем сезоне чемпионата России в случае, если один из клубов не сможет пройти лицензирование, передает «Чемпионат».

«Письмо было отправлено в связи с появившейся информацией о том, что не все клубы могут получить разрешение, так как не имеют соответствующей лицензии. ФК "Анжи" успешно прошел процедуру и имеет соответствующую лицензию», — отметили в пресс-службе клуба.

Как сообщали Юга.ру, махачкалинский клуб завершил сезон на 14-м месте и попал в зону стыковых матчей, где проиграл красноярскому «Енисею» и вылетел в ФНЛ. «Амкар» финишировал 13-м, в переходных матчах с общим счетом 3:0 обыграл «Тамбов» и получил право остаться в премьер-лиге.