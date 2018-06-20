По Крымскому мосту за месяц проехали более 500 тыс. машин
С момента открытия движения по автомобильной части Крымского моста по нему проехали в оба направления более 508 тыс. транспортных средств, в том числе 4,9 тыс. автобусов
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Как сообщали Юга.ру, движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по мосту через Керченский пролив открылось 15 мая. За час по нему проехали более 1,1 тыс. машин, а за 12 часов был побит абсолютный рекорд переправы — суммарно его пересекли более 14 тыс. транспортных средств.
За 35 дней интенсивность движения в сторону Крыма превысила 274 тыс. машин, в сторону Краснодарского края — более 233 тыс. автомобилей, передает инфоцентр «Крымский мост».
За все это время зафиксирован только один день, когда поток машин в сторону Кубани был больше трафика на полуостров — 12 июня. В последний из трех выходных в честь Дня России в сторону Тамани проехали более 12,7 тыс. автомобилей, в Крым — около 10 тыс. машин. При этом 10 июня, в первый день праздничных выходных, поток на полуостров в полтора раза превысил количество машин, направлявшихся в сторону Тамани: 15 тыс. против 10 тыс. автомобилей.
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В первой половине июня по мосту в сутки проезжали примерно 140 автобусов в обоих направлениях. С 15 июня число рейсов увеличилось: ежедневно мост пересекали более 200 автобусов.
Протяженность Крымского моста составляет 19 км. Автомобильная часть состоит из четырех полос, их пропускная способность — 40 тыс. машин в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 км/ч. На мосту запрещено останавливаться.
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