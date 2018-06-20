По Крымскому мосту за месяц проехали более 500 тыс. машин

С момента открытия движения по автомобильной части Крымского моста по нему проехали в оба направления более 508 тыс. транспортных средств, в том числе 4,9 тыс. автобусов

Как сообщали Юга.ру, движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по мосту через Керченский пролив открылось 15 мая. За час по нему проехали более 1,1 тыс. машин, а за 12 часов был побит абсолютный рекорд переправы — суммарно его пересекли более 14 тыс. транспортных средств.

За 35 дней интенсивность движения в сторону Крыма превысила 274 тыс. машин, в сторону Краснодарского края — более 233 тыс. автомобилей, передает инфоцентр «Крымский мост». За все это время зафиксирован только один день, когда поток машин в сторону Кубани был больше трафика на полуостров — 12 июня. В последний из трех выходных в честь Дня России в сторону Тамани проехали более 12,7 тыс. автомобилей, в Крым — около 10 тыс. машин. При этом 10 июня, в первый день праздничных выходных, поток на полуостров в полтора раза превысил количество машин, направлявшихся в сторону Тамани: 15 тыс. против 10 тыс. автомобилей.