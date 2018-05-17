Фотографирующимся на Крымском мосту байкерам могут выписать штраф

Краснодарский край, Крым

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Информацию об остановке на Крымском мосту группы байкеров передали представителям ДПС

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В пресс-службе Упрдор «Тамань» сообщили, что группа байкеров, остановившихся около арки Крымского моста, нарушила правила дорожного движения. Соблюдение правил на мосту контролируют с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением.

Сотрудники службы эксплуатации передали информацию об остановке у арки Крымского моста (полосы движения в сторону Керчи) группы мотоциклистов на пост ДПС на керченском берегу. Правоохранители должны принять решение о дальнейших действиях в отношении нарушителей ПДД. Согласно правилам дорожного движения, за остановку на мосту, где две полосы движения в одну сторону, грозит штраф.

Уточняется, что остановка байкеров на мосту — не единственное нарушение за первый день движения по транспортному переходу, сообщает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, на мосту через Керченский пролив провели мотопробег. Около тысячи байкеров выехали двумя колоннами из Керчи и Тамани и переехали Керченский пролив.

ГИБДД Крымский мост

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