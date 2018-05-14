Путина попросили взять под контроль дело чеченского правозащитника Титиева
Президенту РФ Владимиру Путину направили открытое письмо о деле руководителя грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева
Письмо подписали 60 известных россиян — деятели искусства, журналисты, представителями духовенства. Они обратили внимание Путина на фальсификацию дела Титиева.
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«Вызывает крайнее возмущение циничное использование правовой системы для осуществления этой акции устрашения всех правозащитников и людей доброй воли, добивающихся законности и соблюдения прав человека в Чеченской Республике Российской Федерации. Мы обращаемся к вам, как к гаранту российской Конституции, с просьбой обеспечить немедленную передачу дела Титиева на федеральный уровень, взять это дело на контроль и положить конец травле "Мемориала"», — говорится в тексте письма.
Как сообщали Юга.ру, утром 9 января полицейские в рамках профилактических мероприятий обыскали автомобиль 60-летнего Оюба Титиева и нашли пакет со 180 граммами марихуаны. Правозащитника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, а 10 января Титиеву предъявили обвинение. Он будет находиться под стражей до 9 июня.
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