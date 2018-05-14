Путина попросили взять под контроль дело чеченского правозащитника Титиева

Президенту РФ Владимиру Путину направили открытое письмо о деле руководителя грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева

«Вызывает крайнее возмущение циничное использование правовой системы для осуществления этой акции устрашения всех правозащитников и людей доброй воли, добивающихся законности и соблюдения прав человека в Чеченской Республике Российской Федерации. Мы обращаемся к вам, как к гаранту российской Конституции, с просьбой обеспечить немедленную передачу дела Титиева на федеральный уровень, взять это дело на контроль и положить конец травле "Мемориала"», — говорится в тексте письма.