Кадыров назвал открытое письмо в защиту Титиева попыткой надавить на следствие

Чечня

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал открытое письмо в защиту главы местного отделения «Мемориала» Оюба Титиева

Кадыров написал в своем телеграм-канале, что заявления о мести за правозащитную деятельность Титиева не соответствуют действительности

«Титиев никогда ни одного человека публично не защищал, на правозащитную тематику в прессе не выступал, не обращался в местные или республиканские органы власти, правоохранительные структуры по вопросам защиты граждан, никому не говорил, что сотрудничает с правозащитной организацией», — пишет Кадыров.

Он подчеркнул, что проблемы Титиева не имеют отношения к правозащитной деятельности и что в никто не рад, что мужчина оказался под следствием.

«Но подобным образом предпринимается ничем не прикрытая попытка оказать давление на следствие и суд. Лица, занимающиеся расследованием дела Титиева, находятся под постоянным прессингом», — пишет глава Чечни.

Он рекомендовал подписавшим письмо дождаться решения суда и, если необходимо, обжаловать его.

Как сообщали Юга.ру, 60 известных россиян — деятели искусства, журналисты, представителями духовенства, — написали открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой «обеспечить немедленную передачу дела Титиева на федеральный уровень, взять это дело на контроль и положить конец травле "Мемориала"».

Оюб Титиев Рамзан Кадыров
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