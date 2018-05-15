Кадыров назвал открытое письмо в защиту Титиева попыткой надавить на следствие

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал открытое письмо в защиту главы местного отделения «Мемориала» Оюба Титиева

Кадыров написал в своем телеграм-канале, что заявления о мести за правозащитную деятельность Титиева не соответствуют действительности

«Титиев никогда ни одного человека публично не защищал, на правозащитную тематику в прессе не выступал, не обращался в местные или республиканские органы власти, правоохранительные структуры по вопросам защиты граждан, никому не говорил, что сотрудничает с правозащитной организацией», — пишет Кадыров.

Он подчеркнул, что проблемы Титиева не имеют отношения к правозащитной деятельности и что в никто не рад, что мужчина оказался под следствием.

«Но подобным образом предпринимается ничем не прикрытая попытка оказать давление на следствие и суд. Лица, занимающиеся расследованием дела Титиева, находятся под постоянным прессингом», — пишет глава Чечни.

Он рекомендовал подписавшим письмо дождаться решения суда и, если необходимо, обжаловать его.