«Вы удивитесь, как много русские знают об искусстве, истории и мире». Смолов обратился к иностранным гостям ЧМ

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Федор Смолов написал колонку в преддверии чемпионата мира по футболу

Федор Смолов рассказал о своем детстве, о том, как учил английский язык и полюбил литературу. Он отметил, что в мире существует много стереотипов о русских, однако реальные проблемы, которые есть в России, есть и в Америке, и в других странах.

В преддверии чемпионата мира по футболу Смолов обратился к иностранцам с приветственным словом.

«Если вы встретите русского на улице, вы, возможно, удивитесь, как много он знает об искусстве, истории и мире. Скорее всего, его интересует то же, что и вас. И многие говорят по-английски, особенно те, что помоложе. Поэтому я приглашаю вас, если вы сможете посетить чемпионат мира, пообщаться с русскими людьми — нам будет интересно узнать, откуда вы и кто вы», — написал футболист.

Он выразил желание, чтобы Россию во время чемпионата мира посетили как можно больше людей, чтобы они увидели, что это современная страна, где живут радушные и добрые люди.