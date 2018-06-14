«Вы удивитесь, как много русские знают об искусстве, истории и мире». Смолов обратился к иностранным гостям ЧМ
Нападающий футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Федор Смолов написал колонку в преддверии чемпионата мира по футболу
Текст футболиста опубликован в издании The Players' Tribune, где пишут только спортсмены, передает Sports.ru.
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Федор Смолов рассказал о своем детстве, о том, как учил английский язык и полюбил литературу. Он отметил, что в мире существует много стереотипов о русских, однако реальные проблемы, которые есть в России, есть и в Америке, и в других странах.
В преддверии чемпионата мира по футболу Смолов обратился к иностранцам с приветственным словом.
«Если вы встретите русского на улице, вы, возможно, удивитесь, как много он знает об искусстве, истории и мире. Скорее всего, его интересует то же, что и вас. И многие говорят по-английски, особенно те, что помоложе. Поэтому я приглашаю вас, если вы сможете посетить чемпионат мира, пообщаться с русскими людьми — нам будет интересно узнать, откуда вы и кто вы», — написал футболист.
Он выразил желание, чтобы Россию во время чемпионата мира посетили как можно больше людей, чтобы они увидели, что это современная страна, где живут радушные и добрые люди.
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«У нас есть все, что вы только можете захотеть: отличные рестораны, ночные клубы, музеи, архитектура — все, что угодно! У нас есть огромная история и красивая культура, которую вы можете найти, если присмотритесь», — считает Смолов.
Футболист отметил, что в стране подошли к организации ЧМ с гордостью и ответственностью, и хотят сделать все, чтобы провести хороший турнир.
«В своих лучших проявлениях чемпионат мира, как и Олимпиада, — не просто спорт. Это отличная возможность каждые четыре года вспоминать на месяц, что все мы соседи. Когда 32 страны встретятся здесь этим летом, это будут не 32 правительства или 32 компании. Это будут 32 команды, которые представляют миллионы людей», — заключил Смолов.
Как сообщали Юга.ру, в июне вышел рекламный ролик режиссера Гая Ричи, в котором в эпизодах снялись футболисты Федор Смолов, Давид де Хеа, Эден Азар, Тьерри Анри, Рауль Хименес, Патрис Эвра и теннисистка Серена Уильямс.
Ранее форвард «Краснодара» попал на обложку журнала Vogue вместе с Натальей Водяновой и футболистами Юлианом Дракслером и Дани Алвесом.
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