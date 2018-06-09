Владимир Путин записал видеообращение к гостям ЧМ-2018

Вся Россия

Распечатать

Президент России Владимир Путин записал видеообращение к открытию чемпионата мира по футболу

Читайте также:

В видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства приветствовал поклонников футбола, участников сборных — участниц турнира и всех, кто уже приехал или собирается посетить мундиаль.

«Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией: ее самобытной культурной, уникальной историей и богатейшей природой, с ее радушным, очень искренним и дружелюбным народом», — отметил российский лидер.

Президент отметил, что в стране сделали все, чтобы гости мирового первенства чувствовали себя как дома.

Читайте также:

«Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира ФИФА! Welcome to Russia!» — сказал Путин.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.

Болельщики Владимир Путин Футбол ЧМ-2018

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре «вафельную» разметку нанесут еще на восьми перекрестках
В выходные на Кубани ожидаются дожди
В Крыму Роспотребнадзор потребовал временно закрыть детский лагерь из-за отравления более 20 человек
Суд арестовал четыре машины и две квартиры владельцев группы «Сумма» Магомедовых
Вувузелы, краска, фонари, животные. МВД предупредило иностранцев о запретах на стадионах ЧМ
Владимир Путин записал видеообращение к гостям ЧМ-2018

Лента новостей

Статьи

«Такого беспредела, как сейчас, не было никогда»

Интервью с легендой кубанской милиции

Статьи

«Этой куклы не должно быть в природе»

Интересная профессия: кукольник

Фоторепортажи

Граффити с футболистами на улице Селезнева в Краснодаре

Фоторепортаж

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале