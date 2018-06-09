Владимир Путин записал видеообращение к гостям ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин записал видеообращение к открытию чемпионата мира по футболу
В видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства приветствовал поклонников футбола, участников сборных — участниц турнира и всех, кто уже приехал или собирается посетить мундиаль.
«Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией: ее самобытной культурной, уникальной историей и богатейшей природой, с ее радушным, очень искренним и дружелюбным народом», — отметил российский лидер.
Президент отметил, что в стране сделали все, чтобы гости мирового первенства чувствовали себя как дома.
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«Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира ФИФА! Welcome to Russia!» — сказал Путин.
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.
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